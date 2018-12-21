Kumbaralar Yemen için boşaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının başlattığı “Yemen'e Sessiz Kalma” kampanyası kapsamında Ankara'da Kur'an kursu öğrencileri bir günde 10 bin lira bağış topladı. Bir öğrenci ise, ailesinin kendisine hediye olarak taktığı çeyrek altını bağışladı.

Mamak Merkez Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, evlerinde rengarenk kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Yemenli kardeşlerine bağışladı. Öğrencilerin topladığı bağış, kurs merkezinde düzenlenen programla Türkiye Diyanet Vakfı Bağış İlişkileri görevlisi Celalettin Topoğlu'na teslim edildi. Programa katılan Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, “yaşları küçük ama kalpleri kocaman” öğrencilerin yapmış olduğu bağışların Türk milletinin 7'den 70'e yardımseverlikte yarıştığının göstergesi olduğunu söyledi. Yemen'in İslam coğrafyasının kanayan yaralarından birisi olduğuna dikkati çeken Ilıkkan, şunları kaydetti:

“Başkanlığımız ve Vakfımız tarafından yürütülen kampanyaya çocuklarımız da duyarsız kalmadı. Kardeşlerinin açlıktan ölmelerine gönülleri razı olmadı. Aileleriyle birlikte kampanyaya destek verdiler. Yavrularımıza ve böylesi duyarlı bireyler yetiştiren kurs hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle çocukların yetişiyor olması geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.”

Kur'an Kursu Müdiresi Esen Özipek ise, kursta toplam 250 öğrencilerinin bulunduğunu söyledi. Öğrencilere Yemen'de yaşanan dramdan ve onlar için yardım toplandığından bahsettiklerini anlatan Özipek, “Bir günlük bir kampanya başlattık. Çocuklarımız kampanyamızı aileleriyle paylaşmış ve harçlıklarını biriktirdikleri kumbaraları Yemen'e destek için bize getirdiler. Özenle hazırladıkları rengarenk kumbaralarındaki paraların tamamını Yemen'e bağışlayıp kumbaralarını boşalttılar. Bir tane çeyrek altın da dahil olmak üzere toplamda 10 bin liralık bağış yapılmış oldu” şeklinde konuştu.