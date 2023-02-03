Kundakçıların gece vakti girip yaktığı ev küle döndü

Ankara'da yaşayan Azime Şık ile Bayram Şık çiftinin köylerindeki evinin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldığı iddia edildi. Babasının ihbar ettiği hırsızların evi küle çevirdiğinden şüphelenen Ayhan Şık ise 150 bin liralık hasarlanın olduğunu belirterek suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.

Olay, 22 Ocak gecesi Haymana'nın Durupınar köyünde meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Azime Şık ile Bayram Şık çiftinin ikamet ettiği eve pencereyi kırarak girdi. Odalara benzin döken kundakçılar evi ateşe verdikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay anında evde kimsenin olmaması ise muhtemel bir felaketin önünde geçti. İçindeki eşyalarla birlikte küle dönen ev ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili konuşan ev sahiplerinden Ayhan Şık, babasının ihbar ettiği hırsızların yangını çıkartmış olabileceğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Evi onarmaya başladıklarını belirten Ayhan Şık, hasarlarının maddi boyutunun 150 bin lirayı bulabileceğini söyledi.

“Kanepelerin ve yatakların üzerine benzin döküp yakmışlar”

Şüphelendikleri kişilerin olduklarını belirten Ayhan Şık, “Olaydan sonra bize haber verip buraya çağırdılar. Geldiğimizde öğrendik ki içeriyi benzin döküp yakmışlar. Jandarma ekiplerine ihbarda bulunduk. Araştırmaya devam ediyorlar. Camı kırıp içeriye girmişler. Kanepelerin ve yatakların üzerine benzin döküp yakmışlar. 12 gündür bekliyoruz. Şüphelendiğimiz birileri var ama düşmanlığımız olan kimse yok. Bu olaydan bir önce köyde hırsızlık olayı olmuş. Babam da o anları görüp muhtara söylemiş. Jandarma ekipleri hırsızlık olayını çözmüş. O olayın üzerine de bu durum yaşanınca herkes o hırsızlardan şüpheleniyor” şeklinde konuştu.

“Bir an önce suçlular bulunsun”

Evde oluşan hasarın 150 bin lirayı bulabileceğini söyleyen Şık, “Evimiz daha yeniydi. 2 sene önce yapılmıştı. Evi onarmaya başladık. Arkadaşlar içeride çalışmalarına devam ediyor. 100 ila 150 bin lira arasında maddi kaybımız var. Burası köyün girişi. Bu evi yakıyorlarsa diğer evleri de yakabilirler. Köyde kamera yok. İlgilenen de yok. Ev yanalı 12 gün oldu. Belediye başkanı gelip ‘Geçmiş olsun' dahi demedi. Köyde daha önce hırsızlık olayı yaşanıyordu ama kundaklama ilk defa oldu. İçeride ailemiz yoktu. Tek tesellimiz o. Yoksa olay başka yerlere gidecekti. Şikayette bulunduk gerekli yerlere. Bir an önce suçlular bulunsun. Cezasını çeksin. Belediye başkanı da gelip köyle ilgilensin. Başka bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandı.