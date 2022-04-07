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Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincisi Radyo Angara'da

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma dünya birincisi ve aynı zamanda Gülhane Camii İmam-Hatibi Mutafa Özcan Güneşdoğdu, Ankara Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen Radyo Angara’ya konuk oldu.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincisi ve aynı zamanda Gülhane Camii İmam-Hatibi Mutafa Özcan Güneşdoğdu, Ankara Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen Radyo Angara'ya konuk oldu.


Keçiören Belediyesi Radyo Angara Ramazan ayına özel programlarla dinleyicilerin karşısına geçmeye devam ediyor. Bu çerçevede ‘Ramazana Özel Hayatın Ritmi' programında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi ve aynı zamanda Gülhane Camii İmam-Hatibi Mutafa Özcan Güneşdoğdu konuk edildi. Kur'an okuyan ve çeşitli ilahileri seslendiren Güneşdoğdu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve yaşamak üzerine çeşitli soruları da yanıtladı. Sosyal medya üzerinden yöneltilen sorulara da cevap veren Güneşdoğdu'yu vtandaşlar ilgiyle dinledi.


Keçiören belediye başkanı Turgut Altınok da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi olma başarısı gösteren Güneşdoğdu'yu tebrik etti.

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