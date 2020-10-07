Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması ödül töreni yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının “Evimizin Neşesi Kur'an Sesi” başlığıyla online olarak düzenlediği “Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması” ödül töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) “Evimizin Neşesi Kur'an Sesi” başlığıyla online olarak düzenlediği “Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması” ödül töreni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının önemine değinerek, Diyanet İşleri Başkalığının ve Türkiye Diyanet Vakfının bu yarışmayla gençlerin, çocukların seslerini Kur'an'la güzelleştirmesine katkı sağladığını söyledi.

Başkan Erbaş, Kur'an'ı Kerim'i okumanın ve dinlemenin bir ibadet olduğunu ifade ederek, “Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu anlamaya, onu yaşamaya açılan bir kapıdır. Esas hedef nedir, anlamak ve yaşamak. Bunun gayreti içerisindeyiz. Kur'an kurslarımızda Kur'an'ı anlama programlarını başlattık, nihai hedef, yaşamak. Kur'an'da Cenab-ı Hak bütün insanlığa neyi emrediyorsa onu yapmak, hangi şeylerden uzak durmamızı istiyorsa onlardan uzak durmak ama okumadan olmuyor, önce okuyacağız ki anlayacağız, anlayacağız ki yaşayacağız” dedi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarının yarışmacılar açısından bir nevi eğitim de olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Burada hocalarımızın, jüri üyelerimizin her gencimiz Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra yaptığı müzakereler bir talim, bir tecvit, bir kıraat dersidir. Jüriyi oluşturan, emek veren hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar nice gencin Kur'an-ı Kerim'in daha güzel, usulüne ve kıraatine uygun okunması noktasında çok güzel dersler verdiler. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Başkan Erbaş, yarışmanın salgın nedeniyle online olarak gerçekleştirildiğini dile getirerek, yarışmaya katılan tüm çocuklara ve gençlere teşekkür etti.

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.

Üç kategoride düzenlenen yarışmada “10-13 yaş arası kız çocuklar” kategorisinde Enise Berra Orhan ile “10-13 yaş arası erkek çocuklar” kategorisinde Ubeyde Ataseven birinci olurken “14-18 yaş arası erkek çocuklar” kategorisinde ise Mehmet Ali Sarıtürk ile Necip Fazıl Belge birinciliği paylaştılar

Yurt içi ve yurt dışından 3 binin üzerinde çocuk ve gencin katıldığı yarışmada, Jüri özel ödülüne ise “14-18 yaş arası erkek çocuklar” kategorisinde yarışan görme engelli yarışmacı, Yusuf Çelik'e layık görüldü.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık ile yarışmacıların aileleri ve davetliler katıldı.