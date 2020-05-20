Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması sonuçlandı

TRT tarafından Ramazan ayına özel düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın kazananı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'den bu yana düzenlenen yarışmanın finaline video konferansla bağlanarak yarışmacıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki yıllarda ramazanları tekrar özlediğimiz haliyle yaşama temennisiyle dereceye giren kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Her gecemizin kadir, her gündüzümüzün bayram gibi olması temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erdoğan, "Rabbimizin bin aydan hayırlı olduğunu müjdelediği leyle-i kadirin ülkemizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Yine Rabbimizin ifadesiyle tan yeri ağarana kadar kutlu bir esenlik gecesi olan leyle-i kadirin hepimizin affına, mağfiretine ve kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum. Bu mübarek gecede Allah'a açılan ellerin ona yönelen kalplerin onu yakaran dillerin muradlarına ermesini Rabbimden diliyorum" diye konuştu.

“Kadir Gecesi'nde yenilediğimiz ümitlerimiz bir sonraki vuslata kadar bizim en büyük güç kaynağımız olacaktır”

Erdoğan, duaların, niyazların, yakarışların, hamdlerin, tesbihlerin ve tehlillerin Allah'a ulaşacağını ümit ettikleri bu geceden istifade etmeyi dileyerek, şunları söyledi:

"Rabb'imizin sadece kendisi için istediği oruç ibadetini hakkıyla yaparak leyle-i kadire ve ardından bayrama ulaşanlara ne mutlu. İftarıyla, teravihiyle, sahuruyla gecesi ayrı oruçlu olarak geçirdiğimiz her anıyla gündüzü ayır bereketli ramazan-ı şerifin faziletinden istifade edenlere ne mutlu. İnsanoğlunun Rabbinin karşısına günahsız olarak çıkma idealini hayata geçirme fırsatı olan leyle-i kadirde bu şerefe nail olabilenlere ne mutlu. Kadir Gecesi'nde yenilediğimiz ümitlerimiz bir sonraki vuslata kadar bizim en büyük güç kaynağımız ve dayanağımız olacaktır. Bizi bu yıl da ramazana ve Kadir Gecesi'ne ulaştıran Rabbimize hamdediyoruz. Tabii bu gecenin feyzinden ve bereketinden ancak kalbi hak deryasına açık kul olduğunun bilincinde ve kulluğunun sorumluluklarını yerine getirenler istifade edebilir. Kendi iç dünyasındaki nefis savaşını Rabbine teslimiyetle barış iklimine döndüren her muttaki Müslüman için bu gecenin değerine bedel biçilemez. Rabbimden her geceyi kadir, her gördüğümüzü Hızır bilerek geçirecek bir şuurla hayatımızı geçirmeyi nasip etmesini diliyorum."

“Kur'an bülbüllerinin her birini tebrik ediyorum”

Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin, Kur'an ayı olan ramazan-ı şerifi hakkıyla ihya etmenin en güzel yollarından olduğunu aktararak, "Peygamber Efendimiz 'Güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır.' buyurur. Ülkemizin farklı bölgelerinden bu yarışmaya iştirak eden Kur'an bülbüllerinin her birini şahsım ve milletim adına ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu sene tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik. Ancak, Rabbimizin buyurduğu gibi 'Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır'. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Bu mübarek günlerde yoksullarla, mazlumlarla, gariplerle dayanışmasını artıran ihtiyaç sahiplerine el uzatan milletin her bir ferdine şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Önümüzdeki yıllarda ramazanları tekrar özlediğimiz haliyle yaşama temennisiyle dereceye giren kardeşlerimi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Her gecemizin kadir, her gündüzümüzün bayram gibi olması temennisiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Biz bu yarışmayı bir eğitim olarak görüyoruz”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sizin en hayırlınız Kur'anı öğrenen ve öğretenlerinizdir." hadisi şerifini hatırlatarak, bu programın yarışmaların en hayırlısı olduğunu söyledi.

Yarışmayı bir eğitim olarak gördüklerini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biz bu yarışmayı bir eğitim olarak görüyoruz. Çünkü hocalarımız her bir okuyan arkadaşımızın kıraatlerini, tilavetlerini değerlendirirken o kadar muazzam bilgiler veriyorlar ki bir ders niteliği taşıyor tahlilleri, değerlendirmeleri" dedi.

"Ramazan ayı hızır gibi yetişti"

Önümüzdeki yıllarda da programın devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ramazan ayı için diyorum ki 'Hızır gibi yetişti.' Çünkü dünya olarak çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlerimizdeyiz ama ramazan ayını daha güzel değerlendirme imkanı bulduk. Bu Kur'an okuma yarışması da hızır gibi yetişti. Ramazan ayında milletimizi Kur'an'la o kadar buluşturmalarına vesile oldu ki hem dinleyerek gönüllerimiz, ruhlarımız gıdasını aldı hem de hocalarımızın değerlendirmeleriyle ayetlerin talim olarak, tecvit olarak ders niteliği taşımasına vesile oldular. Zaman zaman ayetlerden alacağımız mesajları hocalarımız milletimizle paylaştılar."