Kurban Bayramı öncesi Tarım Bakanlığı'ndan denetleme

Tarım Bakanlığı'na bağlı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şekerli ve unlu mamullerin mevzuata uygun üretilip, satışının yapılması için denetimlerde bulundu.

Tarım Bakanlığı'na bağlı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde etlerin parçalanması, muhafazası ve kıyma hazırlama işleminde olumsuzlukların kontrol altına alınması, şekerli ve unlu mamullerin mevzuata uygun üretilip, satışının yapılması için Ankara İl Tarım Müdürlüğü ve 25 ilçe müdürlüğünde görevli 343 personelle denetimlerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde, son tüketim tarihi, katkı maddeleri, taklit ve tağşiş yönlerinden denetlendi.

Denetlemeler kapsamında, Kurban Bayramının yaklaştığı son 1 aylık dönemde, 5 binin üzerinde denetim gerçekleştirilirken, bu denetimlerin 500'ünde olumsuzluklar tespit edilerek idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, denetleme yapılan yerlerden 400 civarında numune alınarak incelenmek üzere laboratuvarlara gönderilirken, uygunsuzluk tespit edilen 65 yere idari yaptırım uygulandı.

Tarım Bakanlığı'na bağlı Ankara İl Tarım Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlere genelden bakıldığı zaman, 1 Ocak 2019 yılından bugüne kadar 45 bin civarı denetim yapılırken, bu denetimlerin 4 bininde olumsuzluk tespit edildi. Denetlenen yerlerde 2 bin 500'e yakın numune alınırken uygunsuzluk tespit edilen 600 civarı yerde idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca vatandaşların, Kurban Bayramı süresince veya normal zamanlarda gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda yönüyle gördükleri olumsuzlukları "Alo 174" Gıda İhbar Hattı'na bildirmeleri istendi.