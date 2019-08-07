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Kurban Bayramı öncesinde Bakan Pakdemirli'den denetim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesinde Keçiören Kurban Pazarı’nda denetimlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesinde Keçiören Kurban Pazarı'nda denetimlerde bulundu.


Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini iki katına çıkardı. Bakan Bekir Pakdemirli ve Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Bağlum'da bulunan Keçiören Kurban Pazarı'nda denetimlerde bulundu. Pakdemirli'nin yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz da denetimlerde yer aldı.


Bakan Pakdemirli denetimlerde yaptığı açıklamada, “Kurban Pazarı'na geldik burada belediye başkanımızla birlikte Kurban Bayramı hazırlıklarına bakıyoruz ve denetleme anlamında buradayız. Bakanlık olarak bütün gerekli kontrol ve işlemlerimizi yapmıştık. Hayvan pazarlarımız belediyelerle olan iş birliği ile sağlıklı bir şekilde yürüyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile hayvanlarını alabilirler. Akıllı cep telefonları üzerinden 'HaySag' uygulamasıyla hayvanın kulak küpesi numarasını girip, bu hayvanın şeceresini görmek, anlamak ve takip etmek mümkündür. Bakanlığımızın basmış olduğu kurban rehberi var. Ulaşamayanlar üzerinden bizim web sitemiz üzerinden bu rehbere ulaşmak mümkündür” dedi.


Açıklamanın ardından Bakan Pakdemirli küçükbaş hayvan çadırını da ziyaret etti. Denetimler ise veteriner hekimler eşliğinde bakanlık personeli, il müdürlüğü ekiplerince sürdürüldü.

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