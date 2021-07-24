Kurban kesim alanları temizlendi, Sincan'da dip köşe pırıl pırıl yapıldı

Kurban kesim alanları tazyikli sularla yıkandı, konteynerler temizlendi. Ekipler temiz bir Sincan için gece gündüz demeden titiz bir çalışma yürüttü.

Daha temiz ve sağlıklı bir Sincan için 7 gün 24 saat çalışma yapan ekipler, bayramda da çalışmalarını özenle sürdürdü.

Sincan Belediyesi ekipleri bayram öncesi Sincan'ın kırsal mahalleleri de dahil olmak üzere pek çok alanda detaylı bir temizlik çalışması yürüttü. Genel temizlik ekipleri Alagöz, Hisarlıkaya, Ücret, Yenihisar, Bayındır, Çokören, Temelli, Beyobası, Bacı, Girmeç, Malıköy, Türkobası, Alçı, Anayurt, Polatlar, Çimşit, Peçenek, Çiçektepe ve Zir Vadisi yolunu çöplerden temizledi, ilçeyi bayrama hazırladı.

Ekipler bayramda da boş durmadı

Sincan Belediyesi Çimşit kurban pazar yerinde 3, Yenikent kurban pazar yerinde 1 olmak üzere toplam 4 adet modern kesim alanıyla vatandaşa bayramda hizmet verdi. Kurban kesim alanlarına işkembe temizliği için belediye atölyelerinde üretilen tanklar yerleştirildi. Böylece kurban atıklarının burada depolanması sağlandı.

Ekipler bayram boyunca rutin temizlik faaliyetlerinin yanı sıra kesim alanlarını tertemiz yaptı. Hem tazyikli sularla, hem organik çözücülerle kan lekeleri temizlendi. Serbest kesim alanları yani pazar yerleri de aynı şekilde kurban kalıntılarından arındırıldı. Konteynerler yıkandı, ilaçlandı. Gece gündüz demeden bayram boyunca çalışmalara devam eden ekipler Sincanlılardan da tam not aldı.