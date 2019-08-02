İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurban pazarında 200 çadırdan 137'si doldu

Mamak Belediyesi’nin Ortaköy’de kurulan kurban satış ve kesim alanında Kurban Bayramı telaşı hız kazandı.

Mamak Belediyesi'nin Ortaköy'de kurulan kurban satış ve kesim alanında Kurban Bayramı telaşı hız kazandı.


Kurbanlıklar, kurban pazarındaki yerini alırken 170 dönüm alan üzerine kurulu 200 çadırlık kapasiteye sahip kurban satış ve kesim alanında 137 çadır şimdiden doldu. Her bayram öncesi görmeye alışık olduğumuz hayvanların kaçmasından dolayı yaşanan kazaların önüne geçilmesi için de kurban satış ve kesim alanlarında eğitimli “boğa timleri” oluşturuldu.


Çalışmalar tamamlandı


Vatandaşların rahat ve hijyenik bir ortamda kurban kesebilmeleri için tüm ekiplerin çalışmalarını tamamladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bayram süresi boyunca da kurban pazarında, 24 saat görev yapan jandarma, zabıta, güvenlik görevlilerinin yanı sıra ilçe müftülüğünce görevlendirilecek dini hizmetler danışma büromuz hizmet verecek. Ayrıca otopark, veteriner ve doktorların bulunduğu sağlık merkezi noktasının yanına da seyyar kafeteryalar da vatandaşımızın kullanımına açık olacak" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.