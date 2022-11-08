Kurdukları kooperatifle 200 milyon liralık emlak ve lüks araç vurgunu yapan suç çetesine yönelik operasyonda 18 gözaltı

Şüphelilerin ayrıca, internetten gördükleri lüks otomobil ilanlarının sahipleriyle de irtibata geçerek otomobil karşılığında daire vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptıkları ve tüm bu yöntemlerle toplam 50 kişiyi mağdur edip yaklaşık 200 milyon liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kurdukları kooperatif ile çalışmaları aksayan inşaatların yetkililerini daire karşılığında inşaat tamamlama vaadiyle kandıran ve ele geçirdikleri daireleri de birden fazla kişiye satarak haksız kazanç elde eden suç çetesini tespit etti. Yapılan 3 aylık teknik fiziki çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli Antalya, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda aralarında örgütün elebaşı olan Ethem B.'nin de bulunduğu toplam 18 şüpheliyi yakaladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların ayrıca, internetten gördükleri lüks otomobil ilanlarının sahipleriyle de irtibata geçerek otomobil ve üzerine bir miktar para karşılığında daire vaadinde bulunup dolandırıcılık yaptıkları ve bu yolla da yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi.

200 milyon lirayı bulan vurgun yaptıkları ortaya çıktı

Suç örgütünün bu yöntemlerle dolandırdığı 50 kişiden 150 ile 200 milyon liralık vurgun yaptıkları aktarıldı. Örgüt üyelerinin ele geçirdikleri araçların takibi zorlaştırmak için sahibini sürekle değiştirdikleri veya sattıkları aktarıldı. Öte yandan mağdurların e-kooperatif üzerinden gerçekten üye olduklarını görebilmeleri ve kooperatif karar defterinin noter tarafından onaylandıklarını bildikleri için şüphe duymadıkları, kendilerini dolandıran kişilere güven duyarak çevresindeki kişileri de bu sisteme dahil ettikleri belirtildi.

Mağdurdan bazılarının defalarca dolandırıldıkları öğrenildi

Mağdurların geçen zamana rağmen dairelerini alamamaları üzerine çete üyeleriyle tartıştıkları, çete üyelerinin de bu durumu kullanarak mağdurlara başka bir yerde ev verecekleri yalanını söyledikleri ve söz konusu ev için aradaki fiyat farkını ödemeleri gerektiğini söyledikleri belirtildi. Çete üyelerinin bu yöntemle de bazı mağdurları ikinci kez dolandırdıkları ortaya çıktı.