Kursiyer kadınlara eşlerinden 8 Mart Jesti

Mamak Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Aile Merkezi'nde eğitim gören kursiyer kadınlara eşleri sürpriz yaptı. Kadınlar dersteyken eşleri de onlara çocuklarıyla birlikte kolye yaptı. Takı yapmakta zorlanan erkekler, hediye paketi yaptıkları kolyelerini eşlerine hediye etti.

Aile Merkezi hizmetleri ile Mamaklı hanımların ayrıcalık kazandığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önemli günleri anlamlı etkinliklerle taçlandırmanın kıymetli olduğunu belirterek, “Yüce dinimizin bize öğretmiş olduğu bilgiler ışığında kadının bizdeki yeri sadece bir günde değil, yılın 365 günü hatırlanmaya layıktır. Bundan dolayı sadece bugün değil, 365 gün kadınlarımız bizim için kıymetlidir ve değerlidir. Kadın ilk önce annedir. Hepimiz birer annenin evladıyız. Kadınlarımız bizim için anne, eş, kardeştir. Yarımız ve yol arkadaşımızdır. Ailenin ve toplumun temel taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, belediyemizde görev yapan kadın personelimizin ve dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum' dedi.

Zorlandık ama değdi

Kadınların erkeklerin başarısındaki etkisine değinen eşler, gerçekleştirilen etkinlikten memnuniyetlerini ifade ederek, “ Hiç alışık olmadığım bir çalışmaydı. Eşimize sürpriz yapmak istedik. Emek vermek istedik. Biraz zorlandık ama değdi. Böyle güzel bir çalışmayla eşlerimizi mutlu etmemize vesile oldukları için Mamak Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz” dediler.