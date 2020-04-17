Kursiyerden işçilere maske desteği

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 21. yüzyılın halk evleri olarak nitelediği Çankaya Evlerinden Ümitköy Çankaya Evi kursiyeri Sevgi Görenel, Çankaya Belediyesi emekçileri için su geçirmez yıkanabilir kumaştan maske dikerek çalışanlara armağan etti.

ÇYDD Ümitköy Şubesi üyesi de olan Sevgi Görenel, “Sahada çalışan emekçiler için bir şeyler yapmak istiyordum, bu sıkıntılı günlerde dayanışma göstermek istedim. Maskeleri tekrar tekrar yıkayıp, ütüleyip rahatlıkla kullanabilirler. Sahada çalışan belediye emekçilerinin yanı sıra tüm insanlar sağlığına dikkat etsin, kendisini korusun” dedi.

Üreten ellerinden öpüyorum

Çankaya Evi kursiyerinin verdiği emeğin ve göstermiş olduğu dayanışmanın paha biçilemez olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ümitköy Çankaya Evi kursiyerimiz Sevgi Görenel hanımefendi çok büyük bir dayanışma gösterdi. Kendisine emekleri için çok teşekkür ediyor, üreten ellerinden öpüyorum. Sevgi Hanım kendisini sorumlu hissetmiş ve işçi arkadaşlarımız için maske üretmiş, bizi çok mutlu etti. Sevgi Hanımın gösterdiği duyarlılığı da göz önünde bulundurarak tüm halkımıza bir kez daha zorunlu olmadıkça evden çıkmalarının risk yaratacağını hatırlatmak istiyorum. Birlik, dayanışma duyguları ve kurallara uyarak bu süreci atlatacağız” diye konuştu.