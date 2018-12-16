Kursiyerler en lezzetli pasta için yarıştı

Bir buçuk ay süren “Pastacı Çırağı” kursunu tamamlayan kursiyerler, Yerli Malı Haftası'nda 'Yerli Ürünler ile Unlu Mamuller Yapımı Yarışması'nda en güzel lezzeti yakalamak için mücadele etti.

Çankaya Belediyesinde bir buçuk ay süren “Pastacı Çırağı” kursunu tamamlayan kursiyerler, Yerli Malı Haftası'nda 'Yerli Ürünler ile Unlu Mamuller Yapımı Yarışması'nda en güzel lezzeti yakalamak için mücadele etti. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde düzenlenen bir buçuk aylık pastacılık kursunu başarıyla bitiren kursiyerler, hünerlerini birbirleriyle yarışarak sergiledi. Düzenlenen 'Yerli Ürünler ile Unlu Mamuller Yapımı Yarışması'nın Yerli Malı Haftası'nda olması yarışmaya ayrı bir önem kattı.

Çankaya Belediyesi ile Çankaya Halk Eğitim Merkezi'nin hayat boyu öğrenme kapsamında ortak bir proje olarak birlikte düzenlediği yarışma tatlı ve tuzlu olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Kursiyerler, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni Ayten Özbey'den öğrendikleri bilgiler ışığında kendilerine verilen bir buçuk saat içinde en lezzetli pastayı ve en güzel sunumu yapmak için mücadele etti. Bir buçuk saatin ardından yerli malı ürünlerle yapılan pastalar, alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Değerlendirmenin ardından tatlı dalında Harika Yardımcı, tuzlularda ise Ebru Yıldız birinciliğe değer görüldü.

Yarışmaya katılan kursiyerlere plaketlerinin verilmesinin ardından tüm kursiyerlerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla yarışma sona erdi.