Kursiyerlikten patronluğa

Yenimahalle ilçesinde yaşayan Emine Turcan'ın (43) hayatı Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) sayesinde değişti.

YENİMEK Karşıyaka Kurs Merkezi'nde Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri kursunda eğitim alan Turcan, büyük hayallerle başladığı kursu bitirerek kendi işinin patronu oldu ve Demetevler Mahallesi'nde Simge adlı bir Güzellik Salonu açtı. Evli ve 2 çocuk annesi olan Turcan'ın hikâyesi 15 yaşında staj yaptığı bir güzellik merkezinde başladı. Stajını tamamladıktan sonra mesleğini sürdüremeyen Emine Hanım, hayallerini süsleyen mesleğine Yenimahalle Belediyesi sayesinde kavuştu.

Kızının aracılığı ile YENİMEK'ten haberdar olduğunu söyleyen Tuncer, bu yüzden dükkana da kızının ismini verdi. Turcan, “Kızım YENİMEK'in gitar kursuna gitmek istediğini söyledi. Bende kızımı yazdırmak için kurs merkezine gittim. Bu esnada orada Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri kursunun olduğunu gördüm. Fırsat ayağıma kadar gelmişti. Neden hayallerimi süsleyen mesleği yapmayayım dedim ve kursa yazıldım. Yaklaşık 8 ay eğitim aldım. Ardından çeşitli güzellik merkezlerinde çalıştım ve kendimi geliştirdim” ifadelerinde bulundu.

“Vazgeçmeyin, ertelemeyin, umutlarınızın peşinden gidin”

Eğitimlerin ardından kendi yerini açmak istediğini dile getirdiğinde çevresinden ”Bu yaştan sonra zor, yapamazsın” gibi tepkiler aldığını belirten Emine Turcan, “Yapamazsın, bu iş öyle kolay değil, bu yaştan sonra çok zor diyenler oldu. Şevkimi kıranlar oldu. Ama kimseye aldırış etmedim. Ailem destekçimdi ve kendi yerimi açtım. Şimdi istihdam da sağlıyorum. Vatandaşlarımıza hijyenik şartlarda saç bakım, cilt bakım, ağda, manikür ve pedikür hizmeti veriyoruz. Sosyal medya üzerinden kampanyalarımız oluyor. Fiyatlarımız da çok uygun. Ben hayal ettikleri mesleği yapmak isteyip yapamayanlara sesleniyorum; Vazgeçmeyin, ertelemeyin, umutlarınızın peşinden gidin” diye konuştu.

Ara sıra güzellik salonuna uğrayarak Emine Hanımı ziyaret ettiğini söyleyen eş Tuğrul Turcan (51) ise, “Eşimin her zaman yanındayım. Ona hiçbir zaman engel olmadım. Kendisi hem çok iyi bir ev hanımı hem de başarılı bir işkadını. Eşimle gurur duyuyorum” diye ifade etti.