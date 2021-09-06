Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de Karavan Park açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurtboğazı Barajı ile Mavi Göl'de Karavan Park projesini hayata geçirerek doğaseverlerin yüzünü güldürecek yeni bir çalışmaya imza attı. İlk etapta Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de hizmet veren Karavan Park alanlarında ziyaretçiler için tüm temel ihtiyaçlar da düşünüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi turizme yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yeni bir çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde ilginin arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Başkent'i karavanların uğrak noktası haline getirmek amacıyla ‘Karavan Park' projesi çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından proje çalışmaları tamamlanan Karavan Park, Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de hizmet vermeye başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen Kurtboğazı Barajı'na yaklaşık 6 bin 500 metrekare alana, Mavi Göl'de ise yaklaşık 4 bin metrekare alan üzerine Karavan Park oluşturuldu. Ziyaretçiler için tüm olanakların sağlandığı Karavan Park projesinde 28 adet karavan park, her bir karavana ait yeşil alan, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark alanı yer alıyor. Projenin hem turizme önemli katkılar sunması hem de yerel ekonomiyi canlandırması hedefleniyor.