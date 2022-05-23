Kurtboğazı Barajı'nda bulunan karavan parkına ziyaretçi akını

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de hayata geçirdiği ‘Karavan Parkı Projesi' kamp severlerden yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başkentte karavan turizmini yaygınlaştırmak amacıyla Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl'de hayata geçirdiği ‘Karavan Parkı Projesi' kamp severlerden yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2021 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılışını yaptığı Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı, Başkentlilerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen karavan tutkunlarının akınına uğruyor.

Kurtboğazı Barajı'nda yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alana kurulan karavan parkı kamp severlerin tüm temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Her bir karavana ait yeşil alan, piknik masası, barbekü, temiz su, elektrik, sosyal donatılar, güvenlik ve otopark imkanının yer aldığı Kurtboğazı Barajı Karavan Parkı, şehir kalabalığından uzaklaşarak doğa içerisinde konaklamak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.