Kuş Cenneti'nde çıkan yangının tahribatı havadan görüntülendi

Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olan Kuş Cenneti'nde çıkan yangının yol açtığı tahribat, drone ile havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti'nde sazlık alanda, trafodan kaynaklanan arıza sebebiyle yangın meydana geldi. Yangının sazlık alana sıçramasının ardından çok sayıda söğüt ağacı ve sazlık alan alevlere teslim oldu.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye, orman ve belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerine gelmesini beklemeden çevre sakinleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin de olay yerine hızlıca gelmesinin ardından, yangın kuşların yaşadığı alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Günün aydınlanmasının ardından yangının yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.