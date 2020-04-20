‘Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar' yarışması başladı

Eğitim-Bir-Sen, ‘Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar' isimli yeni bir yarışma başlatarak, sendikacılık yapmış sayısız insanın hatıralarını genç sendikacılarla buluşturacak.

Eğitim Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) daha önceden sendikal görevlerde bulunmuş veya üyesi olmuş sayısız emekçinin anılarını içeren bir yarışma başlattı. ‘Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar' isimli yarışmanın başvuruları, görev süresi sona ermiş veya halen görevde bulunan bütün genel merkez, şube, temsilcilik yöneticileri, işyeri temsilcileri ile emekli olan veya halen üye olan bütün üyelere açık olacak. www.ebshatirayarismasi.org adresinde yayınlanan başvuru formu üzerinden 10 Temmuz tarihine kadar ilgili sendikacılar başvurularını gerçekleştirebilecek. Eserlerin incelenmesi, elemelerin yapılması ardından ödüle layık görülen eserler belirlenecek jüri tarafından yapılacak.

Söz konusu yarışmayla ilgili Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Binlerce emekçinin anılarını kültür dünyamıza aktarmaya hazırlanıyor. Sendika tarafından başlatılan yeni bir yarışma ile hatıralar gün yüzüne çıkarılıyor. Sendikamızın kuruluşundan itibaren çeyrek asrı aşan hak, emek ve özgürlük mücadelesinde bedeller ödendi, gözyaşları döküldü, kıt imkânlarla büyük mesafeler kat edildi. Kurucu liderlerimiz başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir tarafında dava bilinciyle hareket eden öncülerimiz var olmanın, büyümenin destanını yazdılar. Gözyaşıyla, el ve gönül birliğiyle ortaya çıkan bu destanın sadece dillerde hatıra olarak kalmaması, geçmişte bir anı olmanın ötesine geçebilmesi, genç kuşaklara bir müktesebat olarak aktarılabilmesi için ‘Bismillah' diyeceğiz, hep birlikte geçmişte yazdığımız destanı bu sefer geleceğimiz için yazacağız. Sendikamızın bugünlere gelmesinde emeği bulunan başkanlarımızın, temsilcilerimizin ve üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinin yeni sendikacı kuşaklara aktarılması amacıyla sendikacılık ve sendikal mücadele anılarının kaleme alınması ve kitaplaştırılması suretiyle düzenlediğimiz ‘Kuşaktan Kuşağa Sendikal Hatıralar Yarışması' başladı. Yarışma, görev süresi sona ermiş veya halen görevde bulunan bütün genel merkez, şube, temsilcilik yöneticileri, işyeri temsilcileri ile emekli olan veya halen üye olan bütün üyelere açıktır.”

Eğitim-Bir-Sen, başvuruların değerlendirilip yayınlanacağı internet sitesini de ‘www.ebshatirayarismasi.org' olarak belirledi. İlgili adrese yapılan başvurular değerlendirilerek ödüle layık görülen hatıralar ödüllendirilecek. Yarışma sonucunda, birincilik, ikincilik, üçüncülük dereceleri ile ‘Mehmet Akif İnan Özel Ödülü' ve ‘Erol Battal Özel Ödülü' verilecek.

Dereceye giremeyen ancak jüri tarafından edebî, sendikal, teknik ve sanatsal açıdan amaca uygunluğu bakımından kıymetli bulunan eserler telif bedeli ödenerek yayınlanacak kitaba dâhil edilecek. Dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri, düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.

Gerçekleştirilecek ödüllü yarışmayla ilgili ise Eğitim-Bir-Sen'in amacı; kurucu, üye, işyeri temsilcisi, şube başkanı, yönetim kurulu üyesi gibi geçmişte Eğitim-Bir-Sen'de verilen emekleri, hasredilen zamanları yarışma vesilesiyle genç sendikacılara hatırlatmak olarak açıklandı.