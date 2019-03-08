Kutludüğün doğalgaza kavuşuyor

Mamak'ın Kutludüğün Mahallesi'ne doğalgaz gelmesi için çalışmalar başladı.

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kutludüğün Mahallesi'nde doğalgaz temel atma törenine katıldı. Programa AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, geçmiş dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Kutludüğünlü vatandaşlar katıldı. Hem kendise hem de Mamak için çok önemli bir gün olduğunu belirten Başkan adayı Köse, “Mamak'ın bu mutlu gününü paylaşmaya katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kutludüğünlü hanım kardeşlerimiz artık soba yakmayacak. Havasıyla, doğasıyla ve insanıyla güzel Kutludüğün doğalgazıyla daha güzel olacak” dedi.

"Mamak'ta neler yapacağımız belli"

"Siyaset dürüst adam işidir" diyerek konuşmasına başlayan Özhaseki ise, doğalgazın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Toplu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleriyle 2 ay önce bir araya geldiğini belirten Özhaseki, "Kooperatif yöneticileri dediler ki 'Bizim önemli bir sorunumuz var. Sizin çözmeniz lazım. Eski belediye başkanısınız, eski bakansınız, buna gücünüz yeter.' Ne yapmam gerektiğini sordum. 'Doğalgazımız gelmiyor' dediler. Sebebini, sayının yetmediği ve imar durumu olarak anlattılar. Şirket oradaki abone sayısına bakıyor, büyük zarar var. Bu zarardan dolayı da biz doğalgaza kavuşamıyoruz. Devreye girdik. İşi çözme konusunda neler yapacağımızı, nasıl yardımcı olacağımızı anlatınca firma da beni kırmadı ve bu töreni hazırladılar" dedi.

Projelerinden bazılarını Kutludüğünlülerle paylaşan Özhaseki, “Çok sayıda proje açıkladım. Bu projelerin hepsinin de ayağı yere basıyor. Bu projelerde Mamak'ta neler yapacağımız belli. 31 Mart akşamı görev başına gelirsek, o zaman vebal sizden gidiyor. O zamandan sonra vebal bizim omuzlarımızda. Gece gündüz demeden çalışacağız. Doğalgazımız da Kutludüğün Mahallesi'ne hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Özhaseki ve Köse, Kutludüğün Mahallesi'ne verilecek doğalgaz hizmeti için kaynak makinesini alarak, törende kaynak yaptı.