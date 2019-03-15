Kutsal emanetler Ankara'ya doğru yola çıktı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan emanetler, Polatlılı atletler tarafından Ankaralı atletlere teslim edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilmek üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağından oluşan emanetler, Ankara'nın Polatlı ilçesine ulaştı. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, kaymakamlıkta düzenlenen törenle emanetleri Ankaralı atletlere teslim etti. Kaymakam Tunçer, "18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı etkinlikleri kapsamında 12 Mart 2019 tarihinde Çanakkale'den yola çıkan Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Eskişehir'den Polatlımıza gelen kutsal emanetlerin Polatlılı atletlerimiz tarafından Ankaralı atletlerimize teslim edilme törenini yapacağız. Bu kutsal emanetler 18 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecektir. Milli birlik ve beraberliğimizin en büyük zaferlerinden birinin yaşandığı Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine zaferle çıktığı, binlerce şehit verdiğimiz Çanakkale'den yola çıkan vatan topraklarını kendi hayatlarından değerli bilen şehitlerimiz Çanakkale'de verdikleri unutulmaz savunma ile kahramanlık, bağımsızlık ve onurlu yaşam simgesi olmuşlardır. Bugün bağımsız Türk devletinin vatandaşı olarak bu topraklarda yaşıyorsak bunu dün canını ortaya koyan şehitlerimize borçluyuz. 18 Mart 1915 günü zamanın en ileri donanması Çanakkale Boğazı'ndan beklemediği bir savunma ile karşılaşmış ve geri çekilmek zorunda kalmıştır. Müteakip aylarda emperyal güçlerin başlattıkları kara harekatında aynı şekilde hüsranla sonuçlanmıştır" dedi.

"Çanakkale Zaferi kahraman askerlerimizin bir iman ve kahramanlık destanıdır"

Kaymakam Tunçer, “Bu zafer 1. Dünya Savaşı sonrasında başlattığımız Kurtuluş Savaşı'nın ilham kaynağı olmuş ve ilk meşalesini tutuşturmuştur. Çanakkale Zaferi kahraman askerlerimizin bir iman ve kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi birçok yönden dünya tarihine altın harflerle işlemiştir. Türk askerlerinin kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesi olmuştur. Türk ulusu bu zafer ile kaybettiği özgüveni tekrar kazanmıştır. Bağımsızlığın simgesi şanlı bayrağımız Çanakkale Denizi Zaferi'nin yaşandığı Çanakkale Boğazı'ndan alınan deniz suyu ve kara savaşlarının yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal toprağı Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ederek, bu destanı bir kez daha hatırlayacağız. Bu kahramanlık destanını yazan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda şehit olan bütün kahraman askerlerimizin, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyor, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz ”dedi.

Törene Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanı Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.