İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kutsal topraklardan dönen hacılar dualarla karşılandı

Hac ibadetini tamamlayıp kutsal topraklardan Nallıhan’a dönen hacılar, yakınları tarafından sevinç gözyaşları içinde karşılandı.

Hac ibadetini tamamlayıp kutsal topraklardan Nallıhan'a dönen hacılar, yakınları tarafından sevinç gözyaşları içinde karşılandı.


Nallıhan'dan hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacılar, hac ibadetlerini tamamlayıp Nallıhan'a döndüler. Sevinç ve gözyaşı ile karşılanan hacılar için dualar okundu.


Hacılar, gönüllerinin huzurla dolduğunu belirterek "Allah herkese inşallah hacı olmayı nasip eder" dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.