Kütükcü: "Türkiye'nin geleceğine inanıyor, üretmeye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da tarihinin en büyük ihanetlerinden birisi ile karşılaştığını hatırlatan Kütükcü, “O karanlık geceyi aydınlığa çevirmek için canını siper eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün 5. yılında tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

“Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak, Türkiye'nin üreten gücü OSB'lerimizle birlikte her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız” diyen Kütükcü, “FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile milletimizin istiklaline ve istikbaline kastetmiştir. Ancak milletimiz, tarihin her döneminde olduğu gibi, o gece de kahramanca bir direniş göstermiş, bağımsızlığına olan sevdasını dünyaya ilan etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, millet olarak gösterdiğimiz bu milli duruş, yakın tarihimizin en kıymetli destanlarından birisidir. Bu süreçte, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak, OSB'lerimizle birlikte, her zaman olduğu gibi devletimizle, milletimizle birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu yıl, demokrasimize, özgürlüğümüze, tüm kazanımlarımıza saldıran hain girişimin 5. yılındayız. OSB camiası olarak bu süreçte Türkiye'yi daha güçlü bir üretim ülkesi haline getirmek için hiç durmadan çalıştık. Son 5 yılda ülkemizde 59 yeni OSB kurularak tüzel kişilik kazandı. Şu anda OSB olmayan hiçbir ilimiz yok. OSB'lerimizdeki işletme sayısı 67 bini, istihdam 2 milyon 170 bini aştı. Üretimde, istihdamda ve ihracatta ülke sanayisine katkımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Camia olarak Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Milletimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması için aynı kararlılık ve azimle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.