Kütüphaneden üniversiteye

Ankara Altındağ Belediyesi kütüphanelerinde sınavlara hazırlanan gençlerden 198'i üniversiteli oldu. Tıp, mühendislik, öğretmenlik ve hukuk gibi güzel bölümler kazanan öğrenciler Altındağ'ın gururu oldu.

Altındağlı gençlerin YKS sonuçları, göğüsleri kabarttı. Altındağlı gençler 2021 yılı YKS sonuçlarına göre, büyük başarılar gösterdi. En başarılı yüzdelik dilimlerde yer alan, Türkiye'nin en iyi üniversitelerine yerleşen Altındağlı gençler, Altındağ'ın gururu oldu. Altındağlı gençlerin gece geç saatlere kadar kütüphanelerden faydalandığına yakından şahit olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Gençlerimizin sınav maratonunda daima yanlarındaydık. Kütüphanelerimiz gece geç saatlere kadar açıktı ve gençlerimiz sınavlara hep buralarda çalıştı. Her ziyaretimde gençlerimizi çalışırken görüyordum. Böyle güzel başarılarını göreceğimize emindik. 198 gencimiz üniversiteli oldu. Hepsini tebrik ediyor, hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Altındağ'dan Zonguldak'a başarı hikâyesi

Altındağlı Aygül Arslan başarısıyla gurur duyulan Altındağlı gençlerden biri Hiç dershaneye gitmeyen, hiç ek ders almayan, sınavlara Karapürçek Mahalle Kütüphanesi'nde hazırlanan Aygül, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak Altındağ'ın gururları arasında yer aldı. Tıp Fakültesi'nde okuma hayali olduğu için üniversite sınavına tekrar hazırlandığını ve istediği bölümü kazanmak için çok çalıştığını söyleyen Aygül, hazırlık sürecinde Karapürçek'te bulunan mahalle kütüphanesinde çok zaman geçirdiğini belirtti.

ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği'ni kazanarak, Altındağ'ın gururları arasına adını yazdıran Osman Aktaş ise hiç dershaneye gitmeden ve ek ders almadan bu bölümü kazandığını söyledi. Yıl boyunca kütüphanede ders çalıştığını, deneme sınavlarına burada girdiğini söyleyen Osman “Son 2 ay neredeyse kütüphaneden hiç çıkmadım. Arkadaşlarımla beraber sabah açılır açılmaz giriyordum, akşam geç saatlerde kapanırken çıkıyordum. ODTÜ kazanmak hayalimdi, hayalim gerçek oldu. Evimin yakınında kütüphane olduğu için çok şanslıydım. Bize buraları yapan ve başarılı olmamıza destek olan Altındağ Belediyesi'ne ve Başkanımız Sayın Asım Balcı'ya çok teşekkür ederim” dedi.

Kütüphaneden diş hekimliğine

Doğantepe Mahallesi'nde oturan, YKS sınavına Ali Ersoy Kütüphanesi'nde çalışarak hazırlanan ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanan Cansu İlay Demirel ise başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu söyledi. Sınava yakın zaman kala çok soru çözdüğünü belirten Cansu “Kütüphane ortamı ders çalışmak için ideal Vaktimin büyük bir kısmını orada harcadım. Tıp ya da Diş Hekimliği okumak istiyordum, hayalimi gerçekleştirdim. Sınavlara çalışacak tüm genç arkadaşlarıma, Altındağlı kardeşlerime mahalle kütüphanelerini tavsiye ediyorum. Dikkatleri dağılmadan, yoğun bir şekilde çalışmak için en doğru adres kütüphane” ifadelerini kullandı.

“Kütüphane sayesinde ilk 10 bine girdim”

Gazi Üniversitesi Türkçe öğretmenliğini kazanan Eda Aksoy da hedefine ulaşan bir diğer Altındağlı genç Sınav maratonuna ilk günden itibaren Karapürçek kütüphanesinde hazırlandığını söyleyen Eda “Kütüphane sayesinde hem sosyalleştim, hem de derslerime çalıştım. Sınavda ilk 10 bine girerek iyi bir puan aldım. Evime çok yakın olması en büyük avantajımdı. Sabah 10'da kütüphaneye giriyordum, akşam 10'da çıkıyordum. Çayımız, kahvemiz, ikramlıklarımız oluyordu. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Çalışan herkes çok güler yüzlüydü, bize çok yardımcı oldular. Eksiklerim olduğunda kitaplara ulaşmakta hiç zorlanmadım. Ders çalışmak için kesinlikle çok uygun bir ortamdı. Keyifle çalıştım, kazandım. Bu dereceyi yapmamda kütüphanenin katkısı çok büyük Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bize destek olan herkese, Altındağ Belediyesi'ne ve başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

“Her sabah kütüphaneye gittim”

Sınava kütüphanede hazırlanan bir diğer isim de Halil İbrahim Bulut Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazanan Halil İbrahim vaktinin neredeyse tamamını Karapürçek kütüphanesinde geçirdiğini söyledi. Başarısında mahalle kütüphanesinin çok büyük etkisi olduğunu belirten Halil İbrahim, “Biz bir grup arkadaşımla birlikte her sabah kütüphane açılır açılmaz içeriye giriyorduk. Önce konu anlatımı videosu izliyorduk. Sonra deneme çözüyorduk. Çok sessiz ve sakin bir ortam olduğu için dikkatimiz hiç dağılmıyordu. Arkadaşlarımla birbirimizi motive ediyorduk. Çalışanlar da bize çok yardımcı oluyordu. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorduk” dedi.

Önce Adana'ya, sonra uzaya

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü kazanan, Altındağ'ın dahi çocuğu Çağatay Can Yüksel ise sınava sürekli kütüphanede çalıştığını söyledi. Dershaneye hiç gitmediğini belirten Çağatay, “Ben dershane desteği alamadım. Başkanımız Asım Balcı'yla bir söyleşide tanışmıştım. Ona Doğantepe'de oturduğumu, ders çalışmak için mahallemize bir kütüphane istediğimizi söylemiştim. Sağ olsun, 2 hafta sonra hemen istediğimiz gibi bir kütüphanenin yapımına başlandı. Ben kütüphaneden çok faydalandım, burada çok vakit geçirdim. Bana manevi desteği çok büyük oldu. Sınava hazırlanan bir öğrencinin ihtiyacı olan tek şey kitap değil. Bizim manevi desteğe, rehberlik desteğine ve motivasyona da ihtiyacımız var. Bu kütüphanedeki herkes bize bu konuda yardımcı oldu. Ne zaman başım sıkışsa, ne zaman motivasyonum düşse hepsi bana çok destek verdi. Dershaneye gidemeyen tüm arkadaşlarımın, kardeşlerimin bu kütüphanelere ihtiyacı var. Bir kütüphanenin bir mahalleye kattığı çok şey var ama götürdüğü hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

“Kütüphaneleri boş bırakmayın”

Kütüphanede çalışarak başarıya ulaşan bir diğer başarılı isim ise Ahmet Hamdi Uysal Ankara Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'ni kazanan Ahmet Hamdi, kütüphanede çalışmanın kendisine çok şey kazandırdığını söyledi. Kütüphane sayesinde planlı ve sistemli bir şekilde çalışabildiğini vurgulayan Ahmet Hamdi, “Ders çalışmak için çok uygun bir ortam Görevliler bizlere hem çok destek oldu, hem de bizi motive ettiler. Bizden sonra sınavlara hazırlanacak tüm genç kardeşlerime bu kütüphanelerden faydalanmalarını tavsiye ederim. Gelsinler, burada çalışsınlar, başarıya ulaşsınlar. Kütüphaneleri boş bırakmasınlar” ifadelerini kullandı.