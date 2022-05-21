Kuvayi Milliye kahramanı Yıldırım Kemal'in hayatı roman oldu

Bir Kurtuluş Savaşı kahramanı olan Yıldırım Kemal'in hayatı, araştırmacı Cevdet Cantürk'ün kaleme almasıyla roman oldu.

İstiklal Harbi araştırmacısı Cevdet Cantürk, Kuvayi Milliye'nin simge ismi İzmirli Yıldırım Kemal'in destansı mücadelesini kaleme aldı. “Yıldırım Kemal” adıyla okura sunulan eser, görsel bir roman türünde yayınlandı. Şehit oluşunun 100'üncü yılında yayınlanan kitapta Türk Kurtuluş Savaşı'nın hikâyesi, kahraman Yıldırım Kemal'in örnek mücadelesiyle birlikte sunuluyor.

“Türkiye onun aziz hatırasını bağrına basacak”

Konu hakkında duygularını paylaşan araştırmacı Cevdet Cantürk, şunları söyledi:

“Eseri ortaya koymak için pek çok araştırma yapmam gerekiyordu. Kütüphanelerin tozlu raflarında sararmış kitap sayfalarında, yıllardır açılmamış arşiv dosyalarında onun izlerini aradım. Savaşın yapıldığı tarihi alanları defalarca adımladım, onun geçtiği yerlerde anlatılan folklorik öyküleri dinledim. Bu kadarla yetinemezdim; Büyük Taarruz sahasındaki asırlık ağaçları, dere ve tepeleri, bir dağın doruğundan ötedeki ovanın nasıl göründüğünü Yıldırım Kemal'in gözünden incelemeye gayret ettim. Bugün Yıldırım Kemal ismini taşıyan küçük bir istasyonun kenarında vatan bekçiliğini manevi varlığıyla sürdüren bir kahramanın eşsiz anısını geleceğe taşımak istedim. İnanıyorum ki onun hikâyesi bayraklaşacak, Türkiye onun aziz hatırasını bağrına basacak.”

“Cevdet Cantürk'ün başarısı; Kurtuluş Savaşı'nın nirengi noktalarına ait canlı sahneler sunmasıdır”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yivli ise Cantürk'ün kaleme aldığı “Yıldırım Kemal” romanı hakkında, “Popüler tarih araştırıcısı Cevdet Cantürk ‘Yıldırım Kemal' adlı anlatısında önemli gün ve anlar üzerinden Kurtuluş Savaşı'nın bir bakıma güncesini tutuyor. Roman tadındaki bu eser üzerinden okur, Cumhuriyet'in hangi zorlu koşullardan sonra kurulduğunu öğreniyor. Cevdet Cantürk'ün başarısı; kuru, didaktik bir tarih bilgisi vermek yerine Kurtuluş Savaşı'nın nirengi noktalarına ait canlı sahneler sunmasıdır. Bu anlara ait ayrıntılar, renkli mekân betimlemeleri, gerçek portreler ve eylemler anlatının sahihliğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.