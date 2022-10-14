Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 15 yıl önce yapılan ve yapım aşamasındaki yanlış imalat nedeniyle üzerindeki kayaların sık sık düşmesi sonucunda kazaların meydana geldiği Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle 15 Ekim Cumartesi gününden itibaren tünelin havaalanı istikameti trafiğe kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha konforlu ve güvenilir bir ulaşım sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Yeni yol ve köprülü kavşaklarla Başkent trafiğini rahatlatan belediye, ana arterler başta olmak üzere cadde ve bulvarlarda da bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, 15 yıl önce yapılan ve yapım aşamasındaki yanlış imalat nedeniyle sık sık üzerindeki kayaların düşmesi sonucunda kazaların meydana geldiği Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli'nde tadilat çalışması başlattı. “Kuzey Ankara Protokol Yolu Tünel Giriş ve Çıkış Heyelan Önleme İşi” çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmayla vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar nedeniyle 15 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren havaalanı Çankırı yönü trafiğe kapatılacak. 40 gün içerisinde tamamlanması hedeflenen çalışmalar boyunca trafik akışı Ankara yönünde iki gidiş-iki geliş şeklinde sağlanacak.