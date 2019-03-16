Kuzey Irak'ta çatışmada teröristlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kuzey Irak'ta 6 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada asker arkadaşımız şehit olmuş, sekiz asker ise yaralandı. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.