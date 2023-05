Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne ihracat yüzde 135 oranında arttı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğiyle 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ülke Günü Etkinliği' düzenlendi.

ASO ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ülke Günü Etkinliği' düzenlendi. Etkinlikte Türkiye ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasındaki yatırımların daha da büyümesi için yapılabilecekler ve teşvikler masaya yatırıldı. Etkinlikte konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile tarihten gelen bir dostluklarının olduğunun altını çizerek, “Makedonya ile Türkiye arasında dostane ilişkilerin NATO müttefikliği, başta Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi olmak üzere uluslararası örgütlerle işbirliği çerçevesinde gayet olumlu bir şekilde devam ettiğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Eski Yugoslavya'dan 8 Eylül 1991'de yapılan referandumla ayrılan Kuzey Makedonya, bu yıl bağımsızlığının 32. yılını kutlayacak. Bu vesile ile bu güzel günde tüm Kuzey Makedonya halkının bağımsızlık ve özgürlük gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“2021 yılında Ankara'dan Makedonya'ya 20 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ihracatımız, 2022 yılında 46 milyon dolar olmuştur”

Makedonya'nın Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli bir geçit noktası olduğunu ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin son dönemde giderek arttığını ifade eden Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

“Makedonya'nın bağımsız bir devlet olmasıyla giderek artan ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler, kuvvetli bir işbirliği ve güçlü dostluk ilişkileri ile pekişmektedir. Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler 2000'li yılların başından itibaren önemli artış kaydetmiştir. Dış ticaret hacmi 20 yılda 10 kat artış göstererek, 2022 yılı itibarıyla 1 milyar dolara yaklaştı. Fakat halen ticarette potansiyelimizin altında olduğumuzu söyleyebilirim. Ankara ilinden Makedonya'ya yapılan ihracatın aynı dönemde yüzde 135 oranında artması dikkat çekicidir. 2021 yılında Ankara ilinden Makedonya'ya 20 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ihracatımız, 2022 yılında 46 milyon dolar olmuştur. Bu durum, ilimizin Makedonya ile olan ticari ilişkileri açısından son derece olumlu ve teşvik edicidir. Makedonya'nın ithalatındaki geniş ürün çeşitliliği ve ithalatın önemli bir bölümünün yatırım ve ara malları olduğu göz önüne alındığında, sanayicilerimiz açısından Makedonya pazarı büyük fırsatlar barındırmaktadır.”

“Türk şirketlerinin Kuzey Makedonya'daki varlığı ve iki ülkenin iş dünyasındaki yakın ilişkileri müttefikliğin sürmesine ve gelişmesine katkı sağlıyor”

İki ülke arasında güçlü tarihi ve kültürel bağlarla dostane bir ilişki olduğunu belirten Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski ise, “Türkiye ile bugün NATO'da askeri ve siyasi müttefik olarak çalışıyoruz. İkili ekonomik ilişkiler, sürekli ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, kapsamlı yasal çerçeve, serbest vize rejimi, özellikle stratejik altyapı ve sermaye projeleri alanında Türk şirketlerinin Kuzey Makedonya'daki varlığı ve iki ülkenin iş dünyasındaki yakın ilişkileri, bu müttefikliğin sürmesine ve gelişmesine katkı sağlıyor. Ekonomik işbirliği, her iki tarafın da öngörülen hedeflerini asma potansiyeline sahip olan ticari alışverişin büyümesindeki artış eğilimiyle tanımlanıyor” diye konuştu.

“Türkiye, Makedon üretici şirketler için hammadde, kaynak, ambalaj gibi konularda ana ticaret kaynaklarından biri”

Türkiye'nin her zaman Kuzey Makedonya'nın en büyük 20 ticaret ortağı arasında yer aldığını söyleyen Manasijevski, “Türkiye, Makedon üretici şirketler için hammadde, kaynak, ambalaj gibi konularda ana ticaret kaynaklarından biri. Geçtiğimiz yıl toplam ticaret hacmi Kuzey Makedonya tarafında açıkla birlikte neredeyse 1 milyar doları aştı. Bu da her iki ülkedeki şirketlerin hala kullanılmamış bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Biz hükümet olarak kesintiye uğramış iş dünyasına karşı oluşturulan tüm koşulları teşvik etmek için her şeyi yapıyoruz. Tarım ürünleri ve hizmet ticaretinde daha fazla serbestleşmeye, dolayısıyla da ticaretin artmasına katkıda bulunacak ikili serbest ticaret anlaşmasının revizyonu için müzakere sürecinin devam ettiğini bildirmek isterim. Müzakerenin 2023 yılının sonuna kadar sonuçlandırılması ve anlaşma protokollerinin tamamlanması bekleniyor” ifadelerine yer verdi.

Kuzey Makedonya'da farklı sektörlerde faaliyet gösteren bin 300'ün üzerinde Türk şirketi bulunduğunu bildiren Manasijevski, Türkiye'nin Makedonya için büyük ve önemli bir ülke olduğunu sözlerine ekledi. Manasijevski, her türlü ortaklık, ekonomik işbirliği ve özellikle belirli sektörlerdeki yatırımların Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hükümeti tarafından memnuniyete karşılandığını da belirtti.

Etkinliğe Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çevre ve Alan Bakanlığı Genel Sekreteri Nebi Redzeqi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Suzana Tuneva ve çok sayıda Türk ve Makedon iş adamı katıldı.