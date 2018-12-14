KYK yurtlarında kalan gençler Mete Yarar ile buluştu

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Ankara İl Müdürlüğü tarafından Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında düzenlenen ‘Oyun Bozan Türkiye' programında Güvenlik Politikaları Uzmanı ve yazar Mete Yarar, yurtlarda kalan gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye'nin gerçekleştirdiği ekonomik, siyasi ve teknolojik atılımlar ile yeniden şekillenen dünyanın ele alındığı programa KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, KYK Eğitim Daire Başkanı Oktay Mahşer, KYK Teftiş Kurulu Başkanı Cevat Taş, KYK Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, şube ve yurt müdürleri ve KYK Ankara yurtlarında kalan yaklaşık 900 öğrenci katıldı. Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili gençlerden gelen soruları cevaplayan Mete Yarar, “Son dönemde yaşanan tüm olaylarda 16-25 yaş arası gençler vatan için pek çok fedakarlık gösterdi. Devlet elinde ne imkanı varsa sizlere kullanıyor ve siz bunu hak ediyorsunuz. İlerde 'Türkiye'nin direnişten dirilişe geçtiği dönemde büyüdüm' diyerek kendinizle gurur duyacaksınız. 15 Temmuz gecesi şehit olanlar hiç tanımadıkları insanlar için hayatlarını verdiler. Önündeki nesiller iyi yaşasın diye 80 milyon insan için canlarını verdiler. 15 Temmuz'u unutmayalım, insanlar kendileri için can verenleri unutmazlarsa oyunun ne olduğunu unutmazlar. Oyunu unutmazsanız kimse size oyun kuramaz. Türkiye'nin gücü, din, dil, ırk ayırımı yapmadan tüm coğrafyaları kucaklayabildiği ensar ruhundan gelir. Vatanımız üstüne oynanan oyunları başlamadan bozabilmemiz ve oyunu kuran olabilmemiz için vatansever, eğitimli, eleştirecek ama aşağı çekmeyecek gençlere, sağlam bir ekonomiye sahip olmamız gerekir” dedi.

Program bitiminde KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, KYK Ankara yurtlarında açılmış kurslarda öğrenciler tarafından yapılan bir tabloyu Mete Yarar'a hediye etti. Programın kendilerine çok şey kattığını belirten gençler, gençliğe değer veren, özel hissettiren ve ancak televizyonda izleyebilirken Mete Yarar gibi değerli bir insanla birebir sohbet fırsatı veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'ya, KYK Genel Müdürü Recep Ali Er'e teşekkürlerini dile getirdiler.