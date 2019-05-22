KYK yurtlarında Ramazan seferberliği

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2019 yılını “Gönüllülük Yılı” ilan etmesiyle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençler, yaşlıları, şehit yakınlarını ve kimsesiz çocukları iftarda misafir ediyor.

KYK yurtlarında kalan gençler, Ramazan ayı boyunca “gönül bağı” faaliyetleri kapsamında yaşlılar, çocuklar, engelliler, yoksullar, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelerek, Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşma, dayanışma ve gönül kazanmak olduğunu bir kez daha kavradı. KYK'lı gençler, Sevgi Evlerinde barınan çocukları, huzurevlerinde kalan yaşlıları, şehit aileleri ve engelli vatandaşları yurtlarındaki iftar sofralarında misafir ediyor. Ramazan ayının paylaşma anlamına da geldiğini belirten gençler, yurtlarında yaşlıları, şehit yakınlarını ve kimsesiz çocukları misafir etmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

Afrika'da su kuyusu

KYK'lı gençler, Ramazan'da açlık ve susuzluk çeken Afrika kıtasını da unutmadılar. Bu yıl Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce “Afrika'da Bir Kuyu da Sen Aç” sloganıyla 81 ilde düzenlenen bağış ve yardım kampanyasına gençler büyük ilgi gösterdi. Türkiye Diyanet Vakfı kanalıyla toplanan bağış ve yardımlar, Ramazan'ın ardından can suyu olmak üzere Afrika'ya yola çıkacak.

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'ın manevi iklimiyle harekete geçen KYK'lı gençler, kendi elleriyle hazırladıkları Ramazan kolileriyle maddi durumu yeterli olmayan ailelerin kapısını çaldı. Ramazan kolilerini teslim alan aileler ile sosyal sorumluluk projelerine hassasiyetle yaklaşan KYK'lı gençler arasında duygusal anlar yaşandı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan gençler, Ramazan ayında hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle bütün bir yıl boyunca tamamen gönüllülük esasına göre yaşadıkları şehre değer katmaya ve gönüller kazanmaya devam edecek.