KYK'lı gençler engelsiz dünya için el ele verdi

KYK'lı gençler engelli milli yüzücü Yusuf Akgün'ü yurtlarında ağırladı. 6 yaşında elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden engelli milli yüzücü ve ressam Yusuf Akgün, Beştepe Yurdu'nda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerle spor ahlakı ve disiplini üzerinde konuşan Akgün, 'Sağlıklı gençlerin engelli bireylere empati geliştirmesine yönelik' bir söyleşi de gerçekleştirdi.

Zorluklarla ve engellerle mücadele ederek hedeflediği alanlarda başarıyı yakalayan Yusuf Akgün, öğrencilere “başarı ve kariyer hedeflerinde hiçbir şeyi engel olarak görmemelerini” tavsiye ederken engelli bir birey olarak birçok şeyin başarılabileceğini kendi yaşam öyküsü ile somutlaştırarak gözler önüne serdi.

Söyleşi öncesinde; tamamını ağzını kullanarak yapmış olduğu, “Türk Sineması'na Adını Yazan Yeşilçam Karakterleri” temalı resimleri de sergilenen Yusuf Akgün, öğrencilere de ellerini kullanmadan yazı yazmak ve daha birçok günlük yaşam aktiviteleri konusunda uygulama yaptırdı.

Mehmet Akif Yurdu'nda kalan gençler de Rio 2016 Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek altın madalya kazanan engelli milli kardeşler Abdullah ve Ali Öztürk ile bir araya geldi.

Ankara KYK'lı gençler ayrıca kaldıkları yurtlarda empati istasyonları kurarak engelli bireylerin karşılaştıkları sorunlara ve onları daha iyi anlamaya da dikkat çekti.