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‘Lal Hayal' Ankara'da

Geçtiğimiz sezon seyirciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan Songül Öden’in 7 kadına hayat verdiği “Lal Hayal” adlı tek kişilik oyunu, 11 Kasım’da Ankara MEB Şura Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşuyor.

Geçtiğimiz sezon seyirciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan Songül Öden'in 7 kadına hayat verdiği “Lal Hayal” adlı tek kişilik oyunu, 11 Kasım'da Ankara MEB Şura Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşuyor.


Proje tasarımı da Songül Öden'e ait olan ‘Lâl Hayal' oyununun yapımcılığını yine Songül Öden ve Med Yapım üstleniyor. Sevilay Saral'ın yazdığı, Aysel Yıldırım ve Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği Lâl Hayal'in sanat yönetmenliğini ise Naz Erayda yapıyor. Oyundaki müzikler Kardeş Türküler grubunun perküsyon sanatçısı Diler Özer imzası taşıyor. Oyunun dans performansları Gizem Erdem koreografisiyle, Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı yönetimindeki Dansfabrika ekibi tarafından sergileniyor. Oyunun uygulayıcı yapımcılığını da Cansın Şenel üstleniyor.

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