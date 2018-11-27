Lastikçilerde ‘zorunlu' yoğunluk

Ülke genelinde 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle oto lastikçi esnafında yoğunluk yaşanıyor.

Ankara'da İskitler Sanayi Sitesi'ndeki lastikçiler, araçlarının lastiklerini değiştirmek için gelenlerle doldu. Yaşanan yoğunluk oto lastikçilerinin yüzünü güldürdü. Ankara'da uzun yıllardır oto lastik satışı işletmeciliği yapan Murat Gökçe, havanın soğuması ve 1 Aralık itibariyle mecburi hale gelen kışlık lastik takma zorunluğu nedeniyle son bir haftadır işlerinde yoğunluk yaşadıklarını ve günde 50'den fazla aracın lastiğini değiştirdiklerini belirtti. Gökçe, “İşlerin en yoğun zamanını geçiriyoruz. Geçen yıl bu yasa sadece ticari araçlarda vardı. Fakat bu sene yasa tüm araçları kapsayacak. Yoğunluğumuz Eylül ayı itibariyle başladı. Günlük ortalama lastiğini değiştirdiğimiz araç sayısı 50'nin altına düşmüyor” dedi.

Kış lastiği hakkında bilgi veren Gökçe, “Hava sıcaklığının düştüğü zamanlarda kış lastiği takılmak zorunda. Kış lastikleri eksi 20 dereceye kadar sıcak kalır ve kaymayı engeller. Biz buna 'emniyet lastiği' diyoruz. Vatandaşlar yasak veya cezalar dışında, kendi can güvenliği için kış lastiğine biran önce geçsinler” ifadelerini kullandı.

"Bilinçli bir sürücüyüm"

Kış lastiği taktırmaya gelen bir vatandaş ise “Arabamı aldığımdan beri yazın yaz lastiği, kışın ise kış lastiği takıyorum. Bu sebeple bilinçli bir sürücüyüm diyebilirim. Yasal zorunluluk olduğu için değil, kış mevsimi geldiği için lastiklerimi değiştiriyorum. Ayrıca konulan bu yasal zorunluluğunda doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Tüm sürücülerimizin kışlık lastik takması onların faydasına olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kış lastiğiyle ilgili getirilen yasa, 1 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.