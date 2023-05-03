Lazer destekli Liposer ile fazla yağlardan kurtulmak mümkün

Günümüzde sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ve iyi görünmek için birçok kişi egzersiz ve diyet yapıyor. Ancak, birtakım otoimmün hastalıklar ve bölgesel yağlanmalar, istenilen görüntüye kavuşmayı güçleştirebiliyor. Dolayısıyla, kişiler bütün bu çabalarına rağmen her zaman arzu ettikleri sonuçları elde edemeyebiliyor. Bu gibi durumlarda estetik yanıyla da özgüveni arttıran kozmetik bir cerrahi uygulama olan liposuction devreye giriyor. Vücuttaki istenmeyen fazla yağ dokusunun cerrahi olarak çıkarılması işlemi olan liposuction; lokal veya genel anestezi altında yapılıyor. Farklı liposuction uygulaması yöntemleri arasında lazer destekli liposuction, daha az invaziv olması ve daha hızlı bir iyileşme süreci yaşatması sebebiyle en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. Klasik liposuction uygulamalarının tamamı genellikle karın, kalça, bacak, kollar, boyun ve çene bölgelerine yapılırken, lazer destekli Liposer liposuction genel bölgelere ek olarak zor olan yüz ve küçük vücut bölgelerindeki yağ dokularına da uygulanabiliyor.

Yazın yaklaşmasıyla Liposuction uygulamalarına talep artıyor

INVAMED Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilip, üretim kampüsünde üretilen Liposer lazer destekli liposuction; hastalar tarafından daha iyi tolere edilir ve mükemmel sonuçlar sağlıyor. Lazer enerjisinin ürettiği ısı, bölgesel kan damarlarında koagülasyona yol açar, kolajeni yeniden yapılandırır ve cilt elastikiyetini artırıyor.

Lazer destekli Liposer liposuction, yağ dokusunun cerrahi olarak çıkarılması işlemine lazer teknolojisinin entegre edildiği bir liposuction tekniğidir. Bu teknikte, lazer ışınları yağ hücrelerine doğrudan hedeflenerek, yağ hücrelerini parçalamak ve çıkarılmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Vücuttaki inatçı yağ hücrelerinin parçalanmasıyla yağ dokusunun emilimi kolaylaşır, böylece yağ dokusu sıvı hale gelerek vücuttan rahatlıkla çıkarılıyor.

Lazer destekli Liposer liposuction, diğer liposuction tekniklerine kıyasla daha az invaziv bir yöntem olup daha az kanamaya ve şişmeye neden olmaktadır. Ayrıca işlem sonrası iyileşme süreci çok daha hızlıdır ve hastalar genellikle daha az ağrı hissediyorlar.

Minimal invaziv bir teknik olan lazer destekli Liposer liposuction, vücut hatlarını yeniden şekillendirir, düzensizlikleri ve asimetrileri düzeltir ve konvansiyonel cerrahi ile elde edilemeyen bir cilt sıkılaştırma etkisi oluşturuyor.

Liposer lazer destekli liposuction uygulaması belirli bir bölgedeki fazla yağı çıkarmaya yardımcı olur, cildi sıkılaştırır ve sonuç olarak daha şekilli bir vücut görünümü sağlar. Hiçbir liposuction yöntemi fiziksel aktivite ve düzenli egzersiz yerine geçmez ve bu uygulamaları tek başına bir kilo verme yöntemi olarak düşünmemek gerekir. Ancak, sağlıklı bir yaşam tarzıyla birlikte uygulandığında, bu prosedür istenilen sonuçları her zaman en üst seviyede verecektir.

Liposuction prosedürünün tamamlanması birkaç saat sürebilir ve hasta aynı gün ya da ertesi gün taburcu edilir. İyileşme süreci, prosedürün yapıldığı bölgenin büyüklüğüne ve prosedürün nasıl yapıldığına bağlı olarak değişmektedir. Liposuction uygulaması sonrasında, hastaların genellikle birkaç gün boyunca istirahat etmeleri önerilir.