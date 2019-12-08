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Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin babası Ahmet Başçeri, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.


Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Ahmet Başçeri, 77 yaşında hayatını kaybetti. Başçeri için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından Başçeri için cenaze namazı kılındı. Başçeri'nin naaşı, daha sonra toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

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