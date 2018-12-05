Levent Şahin: "Şans verdiğimiz genç oyuncular bunu çok iyi değerlendirdi"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, 2-1 yendikleri Keçiörengücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şans verdiğimiz genç oyuncular bunu çok iyi değerlendirdi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Başkent temsilcisi Keçiörengücü'ne konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maç sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, "Öncelikle mevcut koşullar doğrultusunda bizi burada özenle ağırlayan Keçiörengücü Spor Kulübüne, çalışanlarına ve personellerine çok teşekkür ediyoruz. Stat, saha zemini ve bir diğer unsurlar herkesin bildiği malum şeyler. Her iki takım oyuncuları için bizi sevindiren tek şey, bu zeminde sakatlığın olmamasıydı. Şans verdiğimiz genç oyuncular bunu çok iyi değerlendirdiğini ve geleceğe umutla bakmaya neden oldukları için oyundan dolayı onlara ayrı parantez açıp hepsini tebrik ediyorum. Umarım ekran başındaki ve tribündeki futbolseverler de keyifli bir maç izlemişlerdir. Bu kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Avantaj sağladık. İkinci maçtan sonra da bu yolda sonuna kadar devam etme adına skor alırız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin, Galatasaray'ın Kulüpler Birliği ile ilgili alınan karara ilişkin gelen soruyu ise cevapsız bıraktı.