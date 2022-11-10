Lezzet festivaline şiş kebap yeme yarışması damga vurdu

Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde ki ülke genelindeki lezzetlerin ortaya konulduğu festivalde düzenlenen şiş kebap yeme yarışmasına Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi.

Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte Gaziantep, Hatay, Erzurum, Urfa, Kars, Beypazarı, Trabzon ve Afyon şehirlerinin özgü lezzetlerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir köşesindeki şehirlerin coğrafi özelliklerini taşıyan lezzetler, Ankaralıların beğenisine sunuldu. Coğrafi özellikler taşıyan ürünlerin ağırlıklı olarak yer aldığı 120 stantta esnaflar enflasyona meydan okudu ve ucuz ürün satmak için birbirleriyle yarıştı. Festival'de oluşturulan bir stantta ise ürünlerin fiyatı vatandaşlar tarafından belirlendi ve bu fiyatlar üzerinden alışveriş yapıldı. Açılan stantlar sayesinde farklı lezzetleri deneyimleyen Ankaralılar, birinciye ödül olarak altın verildiği şiş kebap yeme yarışmasında hem eğlendi hem de hediye kazandı.

Yapılan şiş kebap yeme yarışmasını kazanan Murat Nazlı yarışmaya şimdiye kadar katılmadığını ifade ederek, “Katılmak istedim, kazandım herkesi de bu tür fuarlara gelmelerini tavsiye ediyorum. Ben sürekli katılıyorum çok iyi bir şey Türkiye'mizin, yurdumuzun ürünlerini tanıtmak onların tadına bakmak kültürlerini yaşamak çok iyi, ben çok memnunum. Ben kendime güveniyorum ben evimde de böyleyim, iş hayatımda da böyleydim mesleğim gereği bir an önce yiyip işime bakmaktı ve diş tedavisi görüyorum bu yüzden çiğnemeden yuttum” dedi.

Gastronomi kökenli olduğunu belirten yemek ustası Ahmet Zabun, “Erzurum, Adana, Hatay, Çukurova hepsini bir araya toplayıp Ankara'daki halkımıza sunmak için getirdik, lezzetlerimiz cartla kebabımız Antep'in, Hatay'ın belen tavası, Adana'nın mumbarı, şırdanı, kağıt kebabı, tepsi kebabı, harbiye dürümü ve Erzurum'un cağ kebabına kadar Ankara halkına getirdik. Ankara'dakilerden farkı bizim yöresel baharatlarımız, kuzularımız ve acımız bunun yanı sıra şırdan, mumbar Ankara'da bulunmayan şeylerdir. Pazar akşamına kadar buradayız, Ankara ve Çukurova halkını bekleriz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Gastronomi Festivali'nde keyifli vakit geçirdiğini ve zaman zaman bu tür fuarların düzenlendiğini dile getiren Şanal Yorgancı, “Ankara'mız için iyi oluyor bizde bu vesileyle gezerek, yörelere ait ürünleri alma imkanı buluyoruz. Ben daha önceki gastronomi fuarlarına da geldim. Alışveriş de yaptım, memnunuz bu tür şeylerin tekrarlanması da iyi oluyor stantların hepsi birbirinden değerli” değerlendirmesini yaptı.

Başkent'te başlayan Uluslararası Gastronomi Festivali 13 Kasım'a kadar devam edecek.