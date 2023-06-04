LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, ülke genelinde bugün saat 09.30'da başladı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, deprem bölgesindeki 11 il dahil olmak üzere 81 ilde 15 bin 532 okulda ve 81 bin 570 salonda saat 09.30 itibarıyla başladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yasemin Karakaya Ortaokulu'nda da sınav heyecanı vardı. 8'inci sınıf öğrencileri sınav giriş belgeleri, geçerli kimlik belgeleri, en az 2 kurşun kalem, kalemtıraş ve silgileri ile beraber sınava girmek üzere okula geldi. Çocuklarını sınava bırakmaya gelen veliler, çocuklar okula alındıktan sonra okul bahçesinin dışına çıkarıldı.

Çocuğu sınava giren Ergin Kodo, "Ben ondan daha fazla heyecanlıyım. Ama ilk sınavı olduğu için pek umudum yok çalışmadığı için. Kazanacağını düşünüyorum çünkü zeki fakat çalışmıyordu. Dershaneye gönderdik, özel ders aldırdık. Orta sonda da kendimiz özel dershaneye gönderdik o yüzden umutla bekliyoruz. Belirlediğimiz bir yer yok. Artık nereyi tutturursa yakın bölgelerde şansımıza” dedi.

Kızının sınava girmesinin ardından sandalyesiyle okulun önünde bekleyen Selim Kasap, “Öncelikle bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Biz de o heyecanı taşıyoruz. Çocuklarımızın geleceği şekillenecek bu sınavla. Gayret etti, planlı programlı çalıştı. İnşallah sınav sonucunu hep birlikte alacağız. Dershane eğitimine gerek duyduk çünkü yeterli olmadı. Hedefi daha çok eczacılık üzerine, kafasında şekillendi ve istiyor. Nitelikli okullar gelmesi için çok gayret etti, bizler de destek olduk. İnşallah bütün çocuklar istediği başarıyı yakalar” diye konuştu.

İkinci oturum 11.30'da

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından sorulara yer verilmeyen LGS kapsamındaki merkezi sınavı, iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler saat 09.30'da ilk oturumu gerçekleşen sınavın ikinci oturumuna saat 11.30'da başlayacak.

LGS kapsamında depremzede öğrencilere istedikleri il ve ilçede sınava girme konusunda tercih yapma kolaylığı tanındı. Bu çerçevede, deprem bölgesinde 8'inci sınıfta okuyan 256 bin dolayındaki öğrenciden 67 bini, diğer 71 ilde sınava girme talebiyle başvuru yaptı.

Cevap anahtarı sınavdan sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak, öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

Öğrencilerin sınava girme zorunluluğu yok

İki oturumda gerçekleştirilen sınavda toplam 465 bin 274 görevli yer alacak. 8'inci sınıfta 1 milyon 246 bin 429 öğrenci kayıtlı ancak öğrencilerin sınava girme zorunluluğu olmadığından dolayı sınava kaç kişinin girdiği sınavdan sonra belli olacak.

Liselere geçişte iki türlü yerleştirme olacak. Birincisi, sınav sonucuna göre sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme şeklinde, ikincisinde ise yerel yerleştirme ile adrese dayalı şekilde öğrenciler okula yerleştirilecek.

LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilere herhangi bir belge gönderilmeyecek. Öğrenciler elektronik ortamda sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Ardından yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.