LGS şampiyonu Başkent'ten

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 565 öğrenci 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği elde etti. Birinci olan 565 öğrencinin içerisinde yer alan Ankara Ortadoğulular Eğitim Kurumları öğrencisi Emir Ertekin, sınavda elde ettiği bu büyük başarının sistemli ders çalışmasının ve öğretmenlerinin büyük desteğinin ürünü olduğunu ifade etti.

Ankara'nın seçkin eğitim kurumlarından Ortadoğulular Eğitim Kurumları öğrencisi Emir Ertekin, LGS'de kazandığı başarıyla hem kurumun hem de Ankara'nın gururu oldu. Kurum yöneticilerinin katıldığı törende Türkiye şampiyonu Emir Ertekin ve dereceye giren öğrenciler Azra Aydınlı, Fatih Eren, Yurdanur Yolcu, Elif Ilgın Aydın ve Ahmet Berker Özer'e plaket ve kupa verildi.

"Lise eğitimleri boyunca yüzde yüz burslu okuyacaklar"

Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cenik ve Genel Müdür Serkan Küçük'ün tören sırasında öğrencilere açıkladığı sürpriz hem öğrencileri hem de ailelerini mutlu etti. Kurum yöneticileri, sınavda başarılı olan öğrencilere lise eğitimlerinin yüzde yüz burslu olacağını açıkladılar. Heyecanlanan öğrenciler ve aileleri, Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Cenik ve kurum yönetimine teşekkürlerini ilettiler.

Ortadoğulular Eğitim Kurumları olarak öğrencilerini önemseyen ve onların hayatlarına dokunan bir eğitim anlayışına sahip olduklarını belirten Genel Müdür Serkan Küçük, “Açıklanan sonuçlar ile öğrencilerimiz bizleri bir kez daha gururlandırdı. Çocuklarımıza akademik başarılar ile beraber ulusal ve evrensel değerlerin kazandırılmasında, dürüstlük ve çalışkanlığın vazgeçilmez hayat ilkesi olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarınızın sosyal, üretici, yorumlayıcı, sorgulayıcı, teknolojiyi doğru kullanan bireyler olarak hayata hazırlamayı eğitim anlayışımızın temel ilkesi olarak kabul ediyoruz. Öğrencilerimizin 2019 LGS'deki başarıları ile gururlanırken hedeflerimizi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyor, daha büyük başarı ve projeler için 17 yıllık başarılı geçmişimizi kaynak olarak alıyoruz” diye konuştu.