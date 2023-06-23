İhlas Haber Ajansı

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LGS sonuçları açıklandı

LGS kapsamında 4 Haziran’da gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinden erişine açıldı.

LGS kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden erişine açıldı.


Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr internet adresinden erişime açıldı.


Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran'da yayımlanacak. Tercihler ise 3-19 tarihleri arasında yapılacak.

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