LGS'nin başarılı öğrencilerine Akyurt Belediyesi'nden ödül

Akyurt Belediyesi ise ilçede en yüksek puanı alan Akyurt İmam Hatip Ortaokulu mezunu üç öğrenciyi ödüllendirdi.

Akyurt'ta her yıl LGS'de en yüksek puanı alan 3 öğrencinin Akyurt Belediyesi tarafından ödüllendirilmesi geleneği devam ediyor. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden 472 puan alarak zirveyi kapan Mesut Enes Şahin, 452 puanla ikinci sırada yer alan Duran Bayram ve 449 puanla arkadaşlarını takip eden Yasir Musab Bal ile Akyurt Belediyesinde bir araya geldi. Öğrencileri tebrik eden ve ödüllendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, gençlerle bir süre sohbet etti. Yaptıkları deneme sınavları ve eğitime sağladıkları destek hakkında bilgi veren Ayık, “Hepiniz hem okulunuzu hem Akyurt'u hem de ailelerinizi gururlandırdınız. Biz her yıl LGS'de Akyurt'tan en yüksek puanı alan arkadaşlarımızı ödüllendiriyoruz. Bu yıl Akyurt Belediyesi olarak hazırlık sürecinde de sizlerin yanında olduk. Her ay okullarımızda deneme sınavları yaparak sizi gerçek sınava hazırladık. Böylece hem heyecanınızı kontrol ettiniz hem de denemelerde yakaladığınız başarının üstüne çıktınız. Hepinizin aynı okuldan olması ise okulumuzun eğitime verdiği kıymeti gözler önüne seriyor. İnşallah istediğini okullarda öğrenim hayatınıza devam edeceksiniz. Bu başarınız nedeniyle sizleri yetiştiren aileleriniz başta olmak üzere Akyurt İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz ve eğitim kadromuza, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık eylesin” dedi.