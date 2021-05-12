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Libya açıklarında 4'ü çocuk 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Libya açıklarında içerisinde 4’ü çocuk 54 düzensiz göçmen bulunan bir bot tespit edildiğini ve güvenli bir şekilde karaya ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Libya açıklarında içerisinde 4'ü çocuk 54 düzensiz göçmen bulunan bir bot tespit edildiğini ve güvenli bir şekilde karaya ulaştırıldığını açıkladı.


Milli savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG GAZİANTEP fırkateynimiz tarafından, Mitiga/Libya açıklarında içerisinde 4'ü çocuk 54 düzensiz göçmen bulunan bir bot tespit edildi. Sahile doğru intikali sağlanan botun güvenli bir şekilde karaya ulaşmasıyla denizdeki muhtemel can kayıpları bir kez daha önlenmiş oldu" ifadelerine yer verildi.

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