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Libya'da Darbeci Hafter'in tuzakladığı mühimmatların imhası devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya’da gayrimeşru lider darbeci Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlamamış mühimmatların imhasının sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da gayrimeşru lider darbeci Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlamamış mühimmatların imhasının sürdüğünü duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Darbeci Hafter ve milisleri tarafından tuzaklanan mayın ve EYP'ler ile patlamamış mühimmatların imhası sürüyor. Libya'da bulunan uzman personelimiz, fedakârca ve kahramanca çalışarak siviller için büyük risk oluşturan mayın ve EYP'leri temizliyor” denildi.

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