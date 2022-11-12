Lice kırsalında 167 kilo esrar ve 83 kilo kubar skunk maddesi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında iki ayrı noktada 167 kilogram toz esrar ve 83 kilogram kubar skunk maddesi geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen "Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Operasyonu"nda Lice ilçesi Yorulmaz Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen iki noktadaki arazi arama tarama faaliyetinde 167 kilogram toz esrar ve 83 kilogram kubar skunk ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.