Lice kırsalında 542 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka’ operasyonları çerçevesinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında farklı çeşitlerde toplam 542 kilogram esrarın ele geçirildiği duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka' operasyonları çerçevesinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında farklı çeşitlerde toplam 542 kilogram esrarın ele geçirildiği duyurdu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbarata dayalı olarak gerçekleştirilen ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-97' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalındaki arazi arama tarama faaliyetinde; 490 kilogram toz esrar, 52 kilogram kubar esrar ele geçirildi.