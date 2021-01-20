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Lice'de “Eren-2 Lice” operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 2 bin 24 personelden oluşan 116 operasyonel timin katılımı ile “Eren-2 Lice” operasyonu başlatıldığını açıkladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 24 personelin katılımıyla ‘Eren-2 Lice' operasyonu başlatıldı. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonlarının devamı Lice'de gerçekleştiriliyor. Operasyonda 2 bin 24 personelden oluşan 116 operasyonel tim görev alıyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.

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