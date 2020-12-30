İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lider galibiyetlere devam ediyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1.

Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Karabük Yenişehir GSK ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, rakibini 35-39 mağlup etti.


Karabük Soğuksu Spor Salonu'nda oynanan maçta Yeşil-Beyazlılardan Osman Zeki Tepekurdu en skorer oyuncu olurken, Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı çıktığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrılarak liderliğini korudu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Başantrenörü Cengiz Özenci, “Ekip olarak müthiş bir atmosfer yakaladık. Saha ayrımı yapmaksızın sadece oyunumuza odaklanıyoruz. Bunun da meyvesini galibiyet olarak alıyoruz. Her maça şampiyonluk parolasıyla çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.