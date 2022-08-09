Limanlarda yükleme rakamları arttı

Ocak-Temmuz döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 319 milyon 687 bin tona çıkarken, elleçlenen konteyner miktarının da aynı dönemde yüzde 2,1 artışla 7 milyon 365 bin TEU'ya yükseldiğini duyurdu.

Temmuz ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarının yüzde 3,2 artarak 12 milyon 495 bin ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise yüzde 11,4 artışla 21 milyon 424 bin ton oldu.

Temmuz ayında dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 8,3 artarak 33 milyon 919 bin tona yükseldi. Limanlarda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları yüzde 6,7 azalarak 6 milyon 233 bin ton oldu. Kabotajda taşınan yük miktarı ise 6 milyon 45 bin ton ile yüzde 14,4 artış gösterdi. En fazla yük elleçlemesi toplam 7 milyon 388 bin ton yük ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nı; Aliağa Bölge Liman Başkanlığı ve Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülke Amerika

Temmuz'da denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesinin 1 milyon 617 bin ton ile Amerika'ya yapılan taşımalarda gerçekleşirken, Amerika'yı; İtalya'ya ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip etti. İthalatta en fazla yük elleçlemesi 6 milyon 772 bin ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda gerçekleşti.

Kabotaj'da elleçlenen konteyner miktarı yüzde 36,2 arttı

Temmuz ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 978 bin TEU oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 7 milyon 365 bin TEU'ya çıktı. Temmuz'da elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 755 bin 869 TEU oldu. Limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri yüzde 0,4 artarak 361 bin 322 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da yüzde 2,9 artarak 394 bin 547 TEU oldu. Elleçlenen transit konteyner miktarı yüzde 25 azalarak 148 bin TEU'ya geriledi. Aynı ayda kabotajda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 36,2 artarak 73 bin 226 TEU'ya yükseldi.

En fazla konteyner elleçleme Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı'nda

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 241 bin 263 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Bu liman başkanlığını Mersin ve Kocaeli Bölge Liman Başkanlıklarının takip etti. En fazla konteyner elleçlemesi 100 bin 687 TEU ile İsrail'e yapılan taşımalarda gerçekleştiği. İsrail'i; Yunanistan ve Mısır ile yapılan taşımalar izledi. Limanlarda denizyolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 37 bin 858 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Mısır'ı; Çin ve Yunanistan takip etti. Denizyolu ile yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasının 69 bin 618 TEU ile İsrail'den gelen konteynerlerdan oluştuğu belirlendi.