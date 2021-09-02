Lisan-ı Osmanide Müstamel Lügat-i Ecnebiyye TDK yayınları arasında yerini aldı

Türk Dil Kurumu tarafından, eserlerin bilim dünyası ile buluşturulması kapsamında, Recep Toparlı'nın eseri Lisan-ı Osmanide Müstamel Lügat-i Ecnebiyye raftaki yerini aldı. Çalışma, özellikle Tanzimat Dönemi'nden sonra dilimize girmeye başlayan Batı kökenli kelimelerin bir arada verildiği bir sözlük olması bakımından büyük önem arz eden Lisan-ı Osmanide Müstamel Lügat-ı Ecnebiyye'nin Latin harflerine aktarımını içerir. Arap harfli metin, belirlenen ilkeler çerçevesinde Latin harflerine aktarıldı ve çalışmanın sonuna da Arap harflerine göre yapılan dizin eklendi.