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Lisan-ı Osmanide Müstamel Lügat-i Ecnebiyye TDK yayınları arasında yerini aldı

Recep Toparlı tarafından hazırlanan Lisan-ı Osmanide Müstamel Lügat-i Ecnebiyye, Türk Dil Kurumu arasındaki yerini aldı.


Türk Dil Kurumu tarafından, eserlerin bilim dünyası ile buluşturulması kapsamında, Recep Toparlı'nın eseri Lisan-ı Osmanide Müstamel Lügat-i Ecnebiyye raftaki yerini aldı. Çalışma, özellikle Tanzimat Dönemi'nden sonra dilimize girmeye başlayan Batı kökenli kelimelerin bir arada verildiği bir sözlük olması bakımından büyük önem arz eden Lisan-ı Osmanide Müstamel Lügat-ı Ecnebiyye'nin Latin harflerine aktarımını içerir. Arap harfli metin, belirlenen ilkeler çerçevesinde Latin harflerine aktarıldı ve çalışmanın sonuna da Arap harflerine göre yapılan dizin eklendi.

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