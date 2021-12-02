Lise öğrencilerinden Radyo Angara TV'ye ziyaret

Keçiören Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencileri, Radyo Angara TV'yi ziyaret ederek, teknik ve yazılımsal çalışmaları yerinde görme fırsatı buldular.

30 öğrenci, RTV öğretmenleri Oya Sarkmaz ve Mehtap Kemaloğlu'nun eşliğinde Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın yapan Radyo Angara TV'yi ziyaret etti. Öğrencilerin pratiklik kazanmaları için yapımcı ve yönetmenlerin deneyimlerini paylaştığı ziyarette öğrenciler, Radyo Angara'ya program konuğu oldu. Önümüzdeki günlerde yayın hizmetine başlayacak Angara Tv'nin program çekimlerini de izleme fırsatı bulan öğrenciler, yayın öncesi ve yayın sonrası stüdyo ve rejide ne tür çalışmaların yapıldığına da tanıklık ettiler. Öğrencilere yemek ikramının yanı sıra telefon tutacağı, dezenfektan, maske, kumbara, hayvan maması ve saksıda çiçek tohumu gibi çeşitli hediyeler verildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, lise öğrencilerinin okulda öğrendiklerini pratik olarak pekiştirmeleri için belediyedeki staj imkânını genişlettiklerini ve hiçbir öğrenciyi geri çevirmediklerini söyledi. Belediyenin tüm birim ve tesislerinin gençlerin hizmetinde olduğunu söyleyen Altınok, “Staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilerimizin mağdur olmaması için Keçiören Belediyesinin kapılarını sonuna kadar açtık. Her bir öğrencimiz bir Türk bayrağıdır. Özgüvenli bir nesil yetiştirmek için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Radyo Angara TV de geleceğimizin yapımcı, yönetmen, senarist ve radyocularını yetiştirmek için bir okul görevi görüyor. Burada staj yapan öğrencilerimiz kazandıkları donanımla kendi alanlarına yönelik pek çok şeyi öğrenmiş oluyor” dedi.