Lise öğrencilerine 750 soruluk dördüncü destek paketi yayımlandı

Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde tekrar testlerinden oluşan 750 soruluk dördüncü ‘Soru Destek Paketi' yayımlandı.

Uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk birinci Soru Destek Paketi 9 Nisan'da, 750 soruluk ikinci Soru Destek Paketi 27 Nisan'da, 750 soruluk üçüncü Soru Destek Paketi ise 8 Mayıs'ta yayımlanmıştı. 750 soruluk dördüncü destek paketi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişime açıldı.

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için dokuzuncu, onuncu, on bir ve on ikinci sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.